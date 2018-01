San Berillo, sequestro di droga in una vecchia abitazione

Gli agenti di polizia hanno effettuato un servizio di controllo nella zona del centro città, alla ricerca di droga nel quartiere di San Berillo. Nel corso dell’intervento sono state ispezionate le vie ed alcuni immobili in stato di abbandono al cui interno, grazie al fiuto dei cani poliziotto è stata trovata una busta con 120 grammi di marijuana suddivisa in 14 involucri, pronta per la commercializzazione insieme ad altre dosi da confezionare.