I carabinieri di Giarre, hanno ispezionato un bar-pasticceria di via Fratelli Cairoli dove sono state accertate gravi carenze igienico – sanitarie nelle attrezzature, nei macchinari e in tutte le superfici da lavoro. Sotto il banco di lavoro sono state notate delle blatte e, nella cappa, vecchie incrostazioni di unto. Al titolare dell’esercizio commerciale sono state irrogate sanzioni amministrative pari a mille euro ed emanato un provvedimento di sospensione dell’attività.