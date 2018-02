Polizia trova vestiti griffati in una stalla: sequestrato anche un cavallo

Capi griffati nascosti dentro una stalla. E' quanto scoperto dagli agenti di polizia a San Cristoforo durante un controllo avvenuto lo scorso 11 febbraio. Intorno alle 22.30, i poliziotti sono entrati in un edificio di via Fenga, in condizioni fatiscenti, trovando numerosi vestiti di marca rubati l'8 febbraio in un deposito catanese.

Il valore della merce rubata, che è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, è stimato in oltre 15 mila euro. All’interno della stalla, inoltre, i poliziotti hanno trovato un cavallo in precarie condizioni igieniche e di salute. L’animale, che era stato evidentemente oggetto di maltrattamenti, è stato sequestrato e prelevato dai veterinari per poi essere ricoverato in strutture idonee. Sul posto è anche intervenuto personale tecnico della scientifica per effettuare i rilievi necessari all’identificazione degli autori del reato.