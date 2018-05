Stm, la Uil protesta contro il servizio mensa: "Da bere solo acqua"

“Nello stabilimento catanese della Stm, la mensa presenta nuovamente notevoli criticità e risulta del tutto insufficiente". Lo denuncia la Segreteria provinciale Uilm con Matteo Spampinato e Giuseppe Caramanna. “Se entro lunedì non saranno ristabilite normali condizioni di servizio - continuano- avvieremo una serie di proteste a tutela dei lavoratori”. Tra i molti problemi, acuiti dal sopraggiungere della stagione calda, l’inutizzabilità degli erogatori di bevande. “In uno solo di questi – spiegano Spampinato e Caramanna, dando voce alla protesta dei dipendenti della Stm di Catania – è possibile fruire dell’acqua fredda. Niente da fare, se si vuole altro da bere. Nei turni di notte, poi, situazione ancora peggiore perché se arrivi per primo riesci a rimediare qualcosa mentre gli altri devono arrangiarsi. Incomprensibile questo stato di cose ma soprattutto l’inerzia della Direzione, indifferente e incapace di pretendere un servizio adeguato per il personale di fabbrica”.