Sferro, chiusura temporanea della provinciale 102 per lavori ferroviari

Chiuso temporaneamente, al transito veicolare e pedonale, un tratto della strada provinciale 102/II dalle ore 22.00 del prossimo lunedì 27 alle ore 14 di giovedì 30 maggio, per lavori urgenti e indifferibili alla sede ferroviaria in prossimità del passaggio a livello al chilometro 207+9138 (progressiva ferroviaria), nei pressi della stazione di Sferro, in territorio di Paternò. L’ordinanza emessa dall’Ufficio tecnico della Città metropolitana di Catania è stata richiesta dalla RFI. La ditta che eseguirà i lavori è responsabile dell’installazione dei segnali di sbarramento e delle indicazioni del percorso alternativo. La deroga al transito veicolare riguarda solo i mezzi di soccorso e di cantiere. Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale, per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.