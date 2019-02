"Shopping" con furto in via Umberto, la polizia li arresta

La polizia ha arrestato i catanesi Michael Cacia (del 2000) e Domenico Saia (del 1997) per furto aggravato in concorso.

Nel pomeriggio di ieri, personale del commissariato centrale è stato inviato nella centralissima via Umberto a seguito di segnalazione di furto ai danni di un negozio di abbigliamento. Giunti sul posto, gli operatori hanno constatato la presenza di una donna che tentava di fermare un giovane appena uscito dal negozio dopo essersi impossessato furtivamente di 2 capi d’abbigliamento del valore di euro 532 insieme a un altro soggetto. Gli operatori hanno bloccato il giovane e nel frattempo il personale delle volanti ha inseguito il complice che si era dato alla fuga riuscendo a fermarlo.

Quest’ultimo è stato trovato in possesso di una borsa nera contenente l’oggetto della refurtiva, I due giovani sono stati quindi arrestati per furto aggravato in concorso e alla proprietaria del negozio è stato restituito il maltolto. E' stato informato il magistrato di turno, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella data odierna.