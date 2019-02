Cibali e Trappeto Nord, incontro sulla sicurezza stradale

Si è svolto ieri un nuovo incontro sulla mobilità nella zona compresa tra i quartieri di San Nullo e Cibali. Alla conferenza dei servizi hanno preso parte il consiglio circoscrizionale di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”, la commissione comunale alla Viabilità, il Capogruppo “Salvo Pogliese Sindaco” a Palazzo degli Elefanti Luca Sangiorgio, i tecnici dell'ufficio traffico urbano ed i due vice presidenti del consiglio comunale Carmelo Nicotra e Lanfranco Zappalà.

“Ogni giorno riceviamo decine di segnalazioni da parte di pendolari - spiega presidente della IV municipalità Erio Buceti - preoccupati per le ultime modifiche al piano del traffico quotidianamente migliaia di mezzi attraversano i quartieri di Cibali e San Nullo con la conseguenza che, anche una variazione minima alla mobilità, può mandare in tilt il flusso veicolare. Nel corso di un constante monitoraggio il consiglio di quartiere ha rilevato come le zone maggiormente a rischio siano via San Nullo, via Santa Sofia, via Sebastiano Catania, via Sabato Martelli Castaldi e la circonvallazione”.

Con il nuovo pronto soccorso in via Santa Sofia e il senso vietato nella parte sud di via Sebastiano Catania, la IV circoscrizione ribadisce la necessità di fare valutazioni di ordine pubblico per capire le reali esigenze del territorio. Da qui la stipula di una dichiarazione di intenti per coinvolgere maggiormente la IV circoscrizione nelle decisioni future che riguarderanno i quartieri di Cibali, Trappeto Nord, San Nullo e San Giovanni Galermo sopratutto nell'ottica della mobilità nella parte ovest di Catania.