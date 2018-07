Sidra SpA, attivato servizio di allerta vocale

E’ la Sidra s.p.a. - società interamente partecipata del comune di Catania - ad essere la prima azienda in Sicilia così come previsto dalla delibera Arera e dalla normativa attuale, ad adottare anche un sistema di avviso vocale del disservizio e dei relativi tempi di ripristino. Il servizio sarà garantito tramite una piattaforma informatica, che collegata a tutte le utenze telefoniche attive sul comune di Catania, genera un messaggio vocale registrato a tutta la città in 30 minuti. Così i cittadini saranno informati in maniera capillare e tempestiva al fine di diminuire eventuali disagi.

La scelta della chiamata vocale sui fissi, - in aggiunta ai tradizionali mezzi di informazione, della carta stampata, tv e radio, e ai canali social e web - garantirà ai cittadini disabili, agli anziani e a chi ha poca dimestichezza con le nuove tecnologie, il diritto all’informazione.

“Fino ad oggi, né le precedenti gestioni, nè altri gestori, hanno potuto utilizzare tale tecnologia, in quanto all’interno del territorio del Comune di Catania operano più aziende idriche, e pertanto, in taluni casi, non sarebbe stato possibile riconoscere le utenze idriche appartenenti all’uno o all’altro gestore”.

Il Presidente di Sidra SpA, avv. Alessandro Corradi, ha consentito all’azienda di superare l’impasse, tramite un meccanismo innovativo ed interattivo: “chiameremo tutti i cittadini e gli chiederemo di esprimere tramite la loro tastiera alfanumerica, il nome del loro gestore”; da lì la separazione del DBU. Ma non è finita, sempre la Sidra è giunta ad un accordo con l’azienda fornitrice del servizio per ampliare l’utilizzo del sistema anche alla protezione civile del Comune di Catania. L’ Azienda gestore del servizio è la Enterprise Contact Group Srl, società partner di Anci Nazionale, operativa in oltre 700 comuni in tutta Italia.