Incidente stradale sulla Siracusa-Catania, muore un 25enne di Belpasso

Un ragazzo di 25 anni, residente a Belpasso, è morto questa mattina in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 9 sull'autostrada Siracusa - Catania. L'impatto è avvenuto nelle vicinanze dell'uscita Siracusa Nord, dove il traffico è rimasto bloccato per cicrca un'ora.

Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori la vittima, che era alla guida di una Fiat Punto, avrebbe perso il controllo del veicolo, per poi schiantarsi contro il guard rail. Sul posto dell'incidente sono intervenuti gli uomini della polizia stradale, accompagnati dai soccorritori del 118 che, purtroppo, non hanno potuto dare aiuto al giovane che è morto sul colpo. (IN AGGIORNAMENTO)