Soccorsa una turista svizzera infortunata dai vigili del fuoco

Si è reso necessario l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco, proveniente dal reparto volo di Catania - Fontanarossa - per provvedere al salvataggio di una ragazza, accidentalmente caduta ai laghetti d'Avola. L'aeromobile ha raggiunto il luogo dell'incidente e, dopo le prime verifiche, il personale a bordo dell'elicottero ha provveduto a far calare, con l'ausilio del verricello, i soccorritori che hanno immobilizzato la vittima mettendola su di una barrella rigida. Successivamente si è provveduto a portare a bordo la ragazza, M.D. di anni 39, natia di Barcellona Pozzo di Gotto, ma residente in Svizzera. E' stata consegnata al personale sanitario sul posto e condotta all'ospedale di Noto, con una sospetta lesione ad una caviglia.