Il Comune cerca sponsor per realizzare il solarium di piazzale Sciascia

L'amministrazione comunale ha pubblicato nel sito istituzionale un avviso per la selezione di sponsor interessati alla realizzazione di un solarium nell’area antistante piazzale Sciascia, vale a dire il lato mare di piazza Europa. L’impegno richiesto avrà durata biennale prorogabile di un ulteriore biennio e considerato l'interesse per la cittadinanza e per i turisti all’utilizzo del solarium per tutto il periodo estivo, oltre al ritorno pubblicitario, è consentito allo sponsor lo svolgimento di attività anche remunerative, in modo da ammortizzare le spese per l’investimento, stimate complessivamente in circa 150 mila euro.

Il dissesto finanziario, infatti, sta orientando l’amministrazione Pogliese a ricorrere, in maniera sempre più ampia, alla stipula di accordi di collaborazione con soggetti privati, realizzando importanti economie per la spesa corrente seppure mantenendo la qualità dei servizi offerti al cittadino.

Gli sponsor interessati a questo bando di sponsorizzazione dovranno assicurare, insieme alla realizzazione della piattaforma-solarium, ampia circa 1600 metri quadrati, una serie di servizi importanti quali i bagni, il salvataggio e il primo soccorso, dalle ore 9 alle ore 19, di ogni giorno con la presenza di bagnini. In cambio del cospicuo impegno economico dello sponsor, questi potrà realizzare un chiosco bar di misura non superiore a mt.5x5 , con gestione propria o da concedere in affidamento a soggetti autorizzati come previsto dalla normativa vigente.

Il chiosco osserverà gli stessi orari d’apertura del solarium e, per le attività di lounge bar, non andrà oltre le 23.30, senza intrattenimento musicale. Il concessionario ha facoltà di richiedere il pagamento di ticket, solamente per un’area limitata del solarium, da destinare all’affitto di sdraio, lettini e ombrelloni, previa richiesta e rilascio di di autorizzazione del Comune e potrà anche concedere spazi per pubblicità commerciale nel solarium. La proposta di sponsorizzazione, redatta in carta libera, dovrà pervenire, entro le ore 13 del 23 Aprile, al Protocollo Generale indirizzata alla direzione Gabinetto del Sindaco, ufficio Sponsorizzazioni, mediante consegna a mano, tramite posta oppure via Pec.

Per ulteriori informazioni sui contenuti del capitolato si può visionare la sezione avvisi del sito istituzionale. Per non gravare su bilancio comunale, inoltre, la giunta presieduta da Salvo Pogliese sempre in previsione dell’estate, nelle scorse settimane ha deliberato l’avvio delle procedure di gara(ormai in dirittura d’arrivo) del solarium dell’istituto Nautico, in viale Artale Alagona, prelevando i fondi necessari dall’imposta di soggiorno, per legge vincolate alle spese di promozione turistica.

“Malgrado il dissesto - ha commentato il sindaco Pogliese - l’obiettivo è aprire le due piattaforme a Giugno, superando finalmente i ritardi degli anni scorsi. Speriamo - ha aggiunto il primo cittadino –di ripetere la positiva esperienza di Capodanno, coinvolgendo i privati nella realizzazione del solarium di piazzale Sciascia, che si aggiunge a quello del Nautico, di cui contiamo di avviare i lavori entro aprile. Stiamo esplorando con fiducia nuovi percorsi amministrativi, coniugando risparmi di spesa ed efficienza secondo un’ottica di alleggerimento delle procedure e della gestione per voltare pagina anche in questo”.

Sempre nell’ottica del contenimento delle spese, infine, il Comune realizzerà, in via diretta, la passerella dei disabili di San Giovanni Li Cuti e dunque, anche in questo caso, senza gravare sul bilancio comunale.