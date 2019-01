Sorpreso con eroina pronta per essere spacciata, arrestato

I carabinieri della Radiomobile della compagnia di Palagonia hanno tratto in arresto il 63enne Scirè Francesco del posto poiché, nell’ambito di un servizio finalizzato a prevenire e reprimere i reati in materia di droga, durante un controllo, è stato trovato in possesso di 5 grammi di eroina suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. L'uomo dopo le formalità di rito è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria calatina.