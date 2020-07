Spacciava cocaina con la figlia in auto, arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia hanno arrestato il 30enne Nicola Pennisi per detenzione e spaccio di droga. Ieri sera, in via Vittorio Emanuele, i militari hanno notato l’uomo intento a dialogare con un’altra persona. Appena scorti i militari, Pennisi è salito velocemente in auto con l’intento di fuggire, tentativo domato sul nascere dal pronto intervento dei carabinieri che lo hanno bloccato, mentre il secondo uomo si è allontanato velocemente a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A quel punto i militari, approfondendo il controllo, hanno perquisito l’abitacolo dell’autovettura, dov’era seduta la figlia di soli 9 anni dell’uomo hanno trovato 17 dosi di cocaina, abilmente occultate nello scomparto dov’è fissato lo specchietto retrovisore; mentre nella tasca dei pantaloni indossati dal pusher sono stati trovati 15 euro in contanti, presumibilmente incassati poco prima dalla cessione di una dose alla persona fuggita. Estendendo la perquisizione nell’abitazione del 30enne, i militari hanno rinvenuto altre 29 dosi di cocaina, 1 bilancino elettronico di precisione e 220 euro in contanti. Il denaro e la droga sono stati sequestrati, mentre l’arrestato è agli arresti domiciliari.

Gallery