Spaccio, due fratelli arrestati con 20 grammi di marijuana

I carabinieri di Caltagirone hanno arrestato il 27enne Celestine Asumah e il 24enne Uzoma Asumah, entrambi regolari sul territorio nazionale, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

I militari la scorsa notte hanno fatto irruzione nell’abitazione dei due fratelli, trovando circa 20 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, nascosta alle spalle di una poltrona. C'era anche un bilancino elettronico di precisione e circa 50 euro, tutti in banconote di piccolo taglio, occultati in bagno all’interno della colonna in ceramica posta a sostegno del lavabo. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati relegati ai domiciliari.