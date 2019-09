Spacciatore di crack e marijuana arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Fontanarossa hanno arrestato nel quartiere di Librino il 36enne catanese Angelo Pasqualino per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari infatti, che già da tempo monitoravano l’uomo per poterlo pizzicare al momento giusto, lo hanno sorpreso mentre cedeva dosi di sostanza stupefacente ad alcuni clienti occasionali. Immediatamente lo hanno bloccato, sottoponendolo ad una perquisizione a seguito della quale sono state rinvenuti, già suddivisi in singole dosi pronte per lo spaccio, 110 grammi di marijuana, 2 di crack e 3 di cocaina. C'era anche una ricetrasmittente che il pusher utilizzava per i contatti diretti con la vedetta che, stavolta, è stata elusa dai carabinieri. L’arrestato è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.