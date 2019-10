Spaccio, arriva la condanna: sconterà la pena in carcere

I carabinieri di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato il 45enne Filippo Buzza, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. L’uomo, già condannato dai giudici per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Motta sant’Anastasia il 30 luglio 2018, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 3 e mesi 2 di reclusione. Il soggetto è stato raggiunto dal provvedimento nel carcere di Siracusa dov’è recluso per altra causa.