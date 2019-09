Spacciatore di coca fugge dai carabinieri rifugiandosi in un negozio

I carabinieri della squadra Lupi hanno arrestato un 20enne di Acireale, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sembra che piazzasse la cocaina ai clienti raggiugendoli a bordo di una moto. I Lupi, lo hanno agganciato e pedinato proprio mentre a bordo di uno scooter si muoveva tra le vie della cittadina jonica, finché ad un certo punto è sceso dal mezzo per entrare in un negozio di abbigliamento di corso Savoia. I militari, entrando nell’esercizio commerciale, i cui proprietari sono risultati assolutamente estranei al fatto reato, hanno bloccato il giovane sospetto. Perquisito all’interno di uno dei camerini di prova, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina e 225 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita dello stupefacente. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.