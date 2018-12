Spaccio di marijuana, due arresti a Caltagirone

Nella mattinata di ieri, la squadra mobile ha arrestato Courage Omogbia e Uzoma Asumah, poiché responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana. A Caltagirone, nei pressi di un rifornimento di servizio alla periferia della città, personale della sezione “Criminalità Straniera e Prostituzione” ha proceduto al controllo dei due che, ad esito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di un involucro contenente marijuana per un peso complessivo di grammi 54.