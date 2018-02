Arrestato un 68enne a Librino che spacciava a domicilio

I carabinieri di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza un 68enne, catanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi hanno svolto una serie di servizi finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio nel popolare quartiere Librino. Durante questa attività i militari hanno notato nell’abitazione dell’uomo uno strano movimento di persone, per lo più giovani. Ieri sera i carabinieri, constatata la cessione di alcune bustine ad occasionali “clienti” ricevendo in cambio un corrispettivo in denaro, sono immediatamente intervenuti bloccando e procedendo ad perquisire l’appartamento dell’uomo hanno rinvenuto e sequestrato 5 grammi di cocaina e 700 grammi di marijuana e la somma in contante di 50 euro. Gli acquirenti, due giovani catanesi, sono stati identificati e segnalati alla Prefettura.