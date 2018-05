Librino, quattro spacciatori in manette: due sono minorenni

I carabinieri di Fontanarossa hanno arrestato quattro catanesi, due 17enni, un 18enne ed un 23enne, con l'accusa di concorso in spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, dopo una perquisizione in via San Jacopo, a Librino. Utilizzavano come base l’abitazione di uno dei quattro e, piazzandosi in strada, ricevano dalla finestra le dosi richieste dal cliente di turno per poi andarle a piazzare ai clienti. Le perquisizioni personali e domiciliari eseguite hanno permesso di sequestrare oltre 100 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, e ben 600 euro in contanti, incassati dalla vendita dello stupefacente. I due minorenni, assolte le formalità di rito, hanno raggiunto il centro di prima accoglienza di Catania mentre i maggiorenni attenderanno la direttissima agli arresti domiciliari.