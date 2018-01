Lancia droga sul terrazzo di uno sconsosciuto: arrestato pusher

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 37enne Vincenzo Guidotto la scorsa notte in via Salso, nella frazione di Lineri. Stava vendendo delle dosi di marijuana ad alcuni assuntori, ma riconoscendo l’auto dei Carabinieri, ha tentato invano di disfarsi della droga lanciandola all’interno di un terrazzino soprelevato rispetto al livello della strada. I militari lo hanno ammanettato e recuperato uno strofinaccio da cucina contenente 60 grammi di marijuana, suddivisa in dosi. La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.