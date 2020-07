Spaccio in sala giochi: arrestato il gestore

I carabinieri di Vizzini hanno arrestato il 26enne Giovanni Corsello, del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La costante attenzione rivolta dai militari dell’Arma nel comprensorio vizzinese nel contrato al fenomeno dello spaccio di droga, ancora una volta, ha fornito positivi riscontri all’attività info-investigativa. In particolare i militari, nell’ambito di un servizio a largo raggio, si sono presentati con l’intento di effettuare una perquisizione presso la sala giochi gestita dal giovane, in piazza Giacomo Vaccari. Sin da subito il Corsello, ha manifestato uno stato di tensione emotiva a seguito della quale, con un maldestro movimento notato dai militari che stavano in quel momento controllando gli avventori presenti all’interno della struttura, ha tentato di disfarsi gettandolo dalla finestra di un involucro contenente circa 6 grammi di marijuana, mentre un’altra dose della stessa sostanza stupefacente è stata trovata abbandonata sul pavimento. Sottoposto a perquisizione l’arrestato è stato trovato in possesso di 1.210 euro nella tasca dei pantaloni e complessivamente, suddivisa in 3 involucri, di una quantità di 11 grammi di marijuana, nonché un bilancino di precisione che presentava tracce della stessa sostanza stupefacente. L’estensione della perquisizione al locale interrato della sala giochi, poi, ha consentito ai militari di trovare una scatola di cartone, emanante un caratteristico e forte odore resinoso di marijuana, all’interno della quale era custodito un borsello contenente altri soldi per una somma così complessiva di 2.913 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

