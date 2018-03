Presunto spacciatore di marijuana preso con 30 grammi di erba

La polizia di Catania ha arrestato il catanese Lorenzo Barbagallo, per detenzione a fini di spaccio di marjuana.Era già noto agli agenti per il suo curriculum criminale di rapinatore e spacciatore ed è stato colto in flagrante mentre cedeva a terzi sostanza stupefacente. Inizialmente ha cercato di eludere gli operatori consegnando spontaneamente due dosi di hashish e marjuana e dichiarando di esserne consumatore, ma perquisito bene in dosso alla propria persona e in particolare all’interno dei pantaloni, veniva trovato in possesso proprio in corrispondenza degli slip, di un involucro di altra marjuana suddivisa in molteplici porzioni di vario peso e misura, per un peso complessivo lordo di 30 grammi circa. Si trova ora ai domiciliari.