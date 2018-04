Spacciatore di marijuana arrestato a San Cristoforo con 61 dosi

La polizia di Stato ha tratto in arresto Salvatore Manganaro, pregiudicato responsabile di spaccio di marijuana. Gli agenti hanno notato un insolito viavai di persone nella sua abitazione di San Cristoforo. Dopo aver perquisito l'immobile, nel balcone sono state rinvenute 61 dosi di erba, per un peso complessivo di 66 grammi ed una somma di denaro suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dello spaccio. L'appartamento era inoltre dotato di un sofisticato impianto di videosorveglianza, costituito da numerose telecamere installate all’esterno che inquadravano l’ingresso.