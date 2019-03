Specializzato nelle rapine in trasferta, sconterà la pena in carcere

I carabinieri di San Gregorio hanno arrestato il 53enne Alfio Vincenzo Sardo, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Pistoia. L’uomo è stato ritenuto colpevole dai giudici di rapina aggravata, lesioni personali, ricettazione e possesso ingiustificato di armi, reati commessi il 20 marzo 2014 a Monsummano Terme (PT), luogo in cui prese d’assalto la filiale del Monte dei Paschi di Siena. Condannato ad anni 3, mesi 6 e giorni 9 di reclusione, sconterà la pena comminatagli nel carcere di Catania Piazza Lanza.