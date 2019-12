Stalker ubriaco minaccia di morte la ex compagna che lo fa arrestare

Nella serata di ieri, le volanti hanno arrestato un uomo di 53 anni, responsabile di aver più volte violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, notificatogli il 16 novembre scorso per il reato di maltrattamenti in famiglia. La donna chiedeva aiuto sulla linea di emergenza 112NUE, riferendo che poco prima, presso il luogo dove lavorava, si era presentato l’ex compagno, già sottoposto alla misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

L’uomo era in stato di ubriachezza e pretendeva le chiavi di casa: al rifiuto della donna, la minacciava di morte. Terrorizzata dal comportamento dell’ex, la signora lasciava frettolosamente il posto di lavoro, avvertendo subito le forze dell’ordine, riuscendo a raggiungere l’abitazione in cui si chiudeva insieme alla figlia.

A quel punto l’uomo tentava di entrare in casa con le chiavi in suo possesso, senza tuttavia riuscirvi, per poi appostarsi sulla sua macchina parcheggiata innanzi al portone di ingresso del palazzo, dove veniva sorpreso dai poliziotti intervenuti.

Dopo la formalizzazione della denuncia da parte della vittima, che dichiarava di essere perseguitata dall’ex convivente e di vivere in uno stato di paura e forte stress psicologico, l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di atti persecutori e su, disposizione del Pm di turno, condotto nel carcere di piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida innanzi al Gip.

In un'altra operazione della polizia, personale della squadra cinofili ha rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti, in un casolare abbandonato sito in viale Moncada, circa 330 grammi di marijuana, in parte sfusa e in parte già suddivisa in dosi pronte per la vendita, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga. Il tutto è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.