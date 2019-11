Start up: i team etnei Eclat, Mitopharma e Weng premiati a Roma

Ancora un successo per Start Cup Catania. Tre start up etnee - provenienti dal circuito di Start Cup Catania promosso annualmente dall’Ateneo catanese in collaborazione con l'Ordine dei dottori commercialisti provinciale – hanno ricevuto una menzione speciale, lunedì pomeriggio, a Roma, nell'ambito di un evento promosso da Intesa San Paolo. L’iniziativa – rivolta a 5 atenei del centro-sud partecipanti ad un progetto sul trasferimento tecnologico – ha visto premiare i tre team etnei, insieme ad altre 12 start up, per la loro idea di business. A ricevere il premio i team imprenditoriali “Eclat” (secondo classificato a Start Cup Catania 2018), Mitopharma e Weng (secondo e primo classificato a Start Cup Catania 2019), tutti di provenienza dell’Università di Catania e partecipanti alle rispettive edizioni del Premio Nazionale per l'Innovazione di PNI Cube. La delegazione etnea è stata accompagnata dal prof. Rosario Faraci, delegato del rettore per l'incubatore di Ateneo, Start Up e Spin Off, che ha illustrato, nel corso dell’evento, i progetti in corso tra Intesa San Paolo e l'Università di Catania in materia di nuova imprenditorialità innovativa. Il prof. Faraci, inoltre, ha presentato la finale del PNI Cube in programma a Catania il 28 e 29 novembre prossimi, evidenziando “l'importanza di puntare sull'innovation management per superare il gap tra domanda e offerta di innovazione cruciale per consentire alle imprese di recuperare sul piano della competitività”.