Sospese le ricerche in mare di Enrico Cordella

La capitaneria di porto ed i vigili del fuoco hanno al momento sospeso le ricerche Enrico Cordella, il giovane travolto da un'onda la scorsa domenica a Santa Maria La Scala, insieme a Margherita Quattrocchi e Lorenzo D'Agata. Lo rende noto il coordinamento, spiegando che per motivi tecnici - così vuole la prassi in questi casi - non è possibile proseguire oltre in maniera sistematica. Le ricerche proseguiranno, tuttavia, concentrando in quell'area le esercitazioni già programmate dalle autorità. Sul molo del piccolo borgo marinaro, rimangono attualmente le candele e due cuscini di fiori, lasciati dai familiari.