Un murale dedicato Poseidone all’ ingresso di San Giovanni Li Cuti

Un murale raffigurante Poseidone, il Dio del mare e dei terremoti nella mitologia greca, lungo 32 metri e alto 2,20 metri, è stato realizzato su indicazione del sindaco Salvo Pogliese nella strada di accesso al borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti. L’intervento, coordinato dal Capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro, ha visto come primo intervento l’eliminazione dei rovi, il consolidamento e l’intonacatura di un muro di recinzione, opere realizzate senza costi per il Comune.

L’artista Salvo Ligama, a cui il sindaco e gli assessori hanno personalmente corrisposto un simbolico rimborso delle spese sostenute per gli spray, ha disegnato in tre giorni consecutivi di lavoro, l’imponente opera “Poseidon”, che invita alla passeggiata nel piccolo lungomare di San Giovanni Li Cuti. Salvo Ligama, 33 anni diplomato in Grafica all’Accademia di Belle Arti Catania, ha già creato un’opera permanente all’interno del Cortile Platamone, ma anche un intervento pubblico nel quartiere di Librino a Catania e la partecipazione ad Amt Art Project, un progetto di riqualificazione urbana della città etnea che ha coinvolto esponenti internazionali della Street Art. Il Sindaco Salvo Pogliese, in occasione del “LungomareFest” di domenica prossima, consegnerà alla città l’opera di street art.