Inciviltà a Catania, suv parcheggiato sulla chiesa di San Francesco

Un lettore di CataniaToday segnala il parcheggio poco elegante eseguito ieri sera dal proprietario di un suv nero, aggressivamente piazzato sulle scale della chiesa di San Francesco all'Immacolata, in via Crociferi. E' vero che a Catania non c'è parcheggio, ma posteggiare una vettura in questo modo nella via patrimonio Unesco, è chiaro sintomo di inciviltà.