Coronavirus, rinviato l'evento legato al mondo del turismo Tbex 2020

Con una comunicazione ufficiale sul sito di TBEX è stato comunicato che l'evento che si sarebbe dovuto tenere a Catania, dal prossimo 10 marzo, è stato spostato a data da destinarsi e probabilmente in un altro periodo di quest'anno. La decisione è stata presa per precauzione visto che dall'America consigliano ai viaggiatori di evitare gli spostamenti "non essenziali" verso l'Italia.

E proprio a Catania sarebbero dovuti venire diversi blogger e fotografi per l'evento dedicato al turismo. TBEX Europe 2020 è la conferenza internazionale che riunisce in un network mondiale blogger, influencer , giornalisti e operatori di viaggio e brand turistici. L’evento era stato presentato nella sala Giunta di palazzo degli Elefanti dal sindaco Salvo Pogliese insieme all’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina e dal presidente della Camera di Commercio Piero Agen, dal produttore esecutivo di Tbex Europe 2020 Mario Bucolo.

L’iniziativa si sarebbe dovuta tener nel centro congressuale Le Ciminiere dal 10 al 13 Marzo 2020. Le passate edizioni del TBEX hanno visto la partecipazione di oltre settemila travel blogger in dodici anni, e per l’edizione catanese se ne attendevano oltre 500 provenienti da tutti i continenti.

Ma anche polemiche erano state scatenate relativamente agli accordi intercorsi tra il Comune e l'organizzazione dell'evento. Adesso si dovrà capire quando, passata l'emergenza Coronavirus, si potranno avere le condizioni per portarlo a compimento.