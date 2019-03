Teatro Bellini, Barbagallo: "Tagli iniqui del Governo sui fondi per la cultura"

"La protesta dei lavoratori precari del Teatro Bellini è la prevedibile conseguenza dei tagli iniqui ed inaccettabili del governo regionale che ha drasticamente ridotto i fondi per la Cultura''. Lo dice Anthony Barbagallo parlamentare regionale del Pd.

''Non solo - aggiunge Barbagallo - durante la finanziaria il governo ha ridotto le somme per i teatri, in particolare per il bellini di Catania prendendo in giro i lavoratori nonostante gli impegni assunti durante la loro audizione in commissione all'Ars. Come se non bastasse, anche nel 'collegato', attualmente in esame in commissione Bilancio, fino ad ora non c'è traccia di interventi a favore della Cultura, ma solo mance elettorali in vista delle Europee''.

''Conosco bene la situazione dei precari del Bellini, - conclude il parlamentare regionale - continuerò a seguirla anche in queste ore e mi batterò affinché si trovi una soluzione ad un bacino di lavoratori che ha permesso in questi anni la regolare attività del Teatro''.