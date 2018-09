Imprenditore tenta di uccidere un operaio con l'escavatore

Ha travolto l'auto di un operaio di 52 anni, per vecchi rancori professionali, usando un escavatore, ma la vittima è riuscita ad uscire in tempo dalla vettura. Protagonista dell' 'agguato' sulla strada provinciale 159, a Bronte, un imprenditore di 39 anni che è stato denunciato da carabinieri per tentato omicidio.

Dopo avere bloccato l'auto dell'uomo in mezzo alla strada, hanno ricostruito i militari dell'arma, il 39enne ha inferto alcuni colpi di benna all'autovettura per poi ribaltarla e trascinarla per una ventina di metri sull'asfalto. La vittima si è 'difesa' con un fitto lancio di pietre contro la cabina dell'escavatore, una delle quali ha infranto un vetro, ferendo a una gamba l'assalitore. L'operaio aggredito, che ha chiamato i carabinieri, è stato raggiunto e soccorso dai carabinieri.

L'imprenditore è stato trovato negli uffici della sua ditta e, in via cautelativa, sono state sequestrate le armi regolarmente detenute: un fucile, una pistola e 10 cartucce. Sigilli anche a escavatore e auto.