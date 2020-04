“Terranostra”, appello per la riapertura del cimitero di Catania

"Misure molto stringenti ma che comunque garantiscano alle persone la possibilità di poter accedere al cimitero di Catania e di poter così rendere omaggio al proprio caro scomparso". Il comitato Terranostra, attraverso il suo componente Carmelo Sofia, chiede al sindaco Pogliese di poter finalmente aprire, dopo mesi di totale chiusura, il luogo della memoria per tutti i catanesi. Una necessità dettata dalle tante richieste dei cittadini con la proposta di regolamentare gli accessi in modo da consentire un minimo distanziamento tra la gente ed evitare ogni sorta di assembramento. "Se per le tombe all’aperto non servono capillari accorgimenti, più complessa sarebbe la soluzione per le Cappelle e le Confraternite. Il componente Sofia propone, quindi, di adottare un sistema di turnazione basato sull’ordine alfabetico dei cognomi delle persone che consenta alla gente di accedere al cimitero almeno due volte al mese. In questo modo si eviteranno inutili code o polemiche senza considerare che, proprio in questo periodo, il personale comunale potrà effettuare gli interventi di decoro e cura del verde all’interno del Camposanto", conclude la nota.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.