Terremoto, l'appello: "Servono pannolini e latte per i bimbi"

Dopo il terremoto ed i crolli che si sono verificati nei paesi etnei, le sorelle Chiara e Francesca Guglielmino, residenti a Zafferana, hanno inviato un appello urgente per i bambini figli delle famiglie 'sfollate' dalle case maggiormente danneggiate.

" Al presidio di via Rossi, alla Scuola Elementare di Fleri abbiamo bisogno di aiuto per i bimbi delle famiglie sfollate - scrivono le ragazze - Ci servono: Pannolini 0-2 anni (tutte le taglie vanno bene), Latte in polvere, Latte liquido (per neonati), Omogeneizzati e pastina, Frutta in vasetto. Vi preghiamo di aiutarci recandovi al Presidio dalle ore 16.00 di oggi".

Le due ragazze saranno lì al presidio insieme ai volontari, alla Misericordia e alla Protezione Civile.