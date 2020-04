Coronavirus, gli ospiti della casa di riposo "Don bosco" trasferiti per le cure

E’ stato portato a termine durante la notte appena trascorsa il trasferimento in diversi ospedali degli ultimi 24 anziani presenti all’interno della casa di riposo “Don Bosco” di Caltagirone. Al suo interno si trovavano in origine ben 41 persone contagiate, tra ospiti e personale in servizio. Lo ha reso noto lo stesso assessore alla Salute, Ruggero Razza, su Facebook. Il sindaco di Caltagirone, Gino Ioppolo, aveva sollecitato questa soluzione. E' stata inoltre avviata la sanificazione dei locali della casa di riposo. Si deciderà successivamente quando gli ospiti potranno farvi rientro. Questi i numeri dei trasferimenti ultimati all'alba: 7 persone sono state portate all'ospedale ‘Gravina’ di Caltagirone, 7 al San Marco, 5 al Garibaldi e 5 al Cannizzaro di Catania. Le operazioni si sono concluse alle 5.50 di stamane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Una notte di lavoro. Uno straordinario lavoro realizzato dagli operatori del 118 e dai volontari dell’emergenza. Dopo aver sentito il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo e il team messo a disposizione dall’Asp di Catania, si è deciso di sgomberare la casa di riposo 'Don Bosco' e trasferire tutti i suoi ospiti. Grazie – prosegue l'assessore alla Salute della Regione Siciliana - per la professionalità dimostrata a tutti gli operatori Seus e ai medici e infermieri impegnati nell’azione. Grazie a volontari, alla Croce rossa italiana, che ha partecipato alle operazioni con l’unità di biocontenimento. Sono immagini di grande professionalità – conclude – che rendono onore a una giornata che deve unire tutti gli italiani nel sentimento di amore per la nostra Patria”.