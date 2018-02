"Sono un avvocato di Subito.it" e tenta di truffare un'inserzionista catanese

"Salve, la chiamo dall'ufficio legale di Subito.it, sono un avvocato e la contatto per segnalarle un'anomalia nel suo annuncio, sul quale sta indagando la polizia postale. A breve riceverà una pesante sanzione dall'Agenzia delle Entrate, lei ha commesso un reato grave". E' questo il contenuto iniziale di una telefonata ricevuta da un lettore di CataniaToday che, qualche mese addietro, aveva inserito sul noto sito di annunci un'inserzione per offrire un servizio privato.

Multa e denuncia

L'inserzionista ha allora chiesto al "presunto" avvocato maggiori dettagli, affermando che lo avrebbe fatto ricontattare immediatamente dal suo legale per comprendere meglio quale fosse il problema. Dall'altra parte della cornetta però il falso referente di Subito.it ha rincarato la dose e con un tono piuttosto aggressivo ha affermato: "Le ripeto, lei ha inserito il suo annuncio in uno spazio sbagliato e questo rappresenta un utilizzo improprio del marchio del bene nell'inserzione per la quale lei sarà denunciato e le toccherà pagare una multa di 3800 euro".

La proposta di "aiuto"

A quel punto l'utente ha chiesto al presunto legale cosa potesse fare per risolvere il problema. Questa la risposta: "Se lei mi ascolta ed evita di fare il furbo, io posso aiutarla. Si rechi nel primo ufficio postale nelle vicinanze senza chiudere la telefonata e con il suo bancomat, le darò un codice alfanumerico per bloccare il prelievo dell'Agenzia delle Entrate, ma si ricordi che non dovrà più inserire annunci, almeno per i prossimi sei mesi". Palesato il tentativo di truffa, l'inserzionista ha concluso la conversazione telefonica, rifiutando la "proposta" della donna e recandosi immediatamente dalla polizia postale per sporgere denuncia.

Le precisazioni di Subito.it

La truffa già nota alle forze dell'ordine va avanti da qualche mese e per questa ragione proprio sul sito di Subito.it, nella sezione sicurezza è chiaramente indicato il raggiro e sottolineato che: "Subito non opera per conto di o fa da tramite all’Agenzia delle Entrate e non richiede pagamenti di alcun genere sotto forma di multa o sanzione".