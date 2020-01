Truffa online ai danni di una donna: 5 denunciati

Lo scorso 15 gennaio, a seguito di un'indagine di polizia giudiziaria e su disposizione della Procura Della Repubblica di Catania, il personale del commissariato di Adrano ha deferito in stato di libertà cinque soggetti legati da vincoli di parentela, L.A. del 97, S.V. del 69, I.R. del 69, I.G. del 67; I.S. del 86, tutti per associazione finalizzata alle truffe online. Quattro di essi con precedenti specifici e reati contro il patrimonio, mentre a uno di loro il provvedimento è stato notificato presso il carcere di Caltagirone dove si trova detenuto. Le indagini coordinate dal sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania sono scaturite dalla denuncia di una donna sessantenne di Crotone, e hanno portato alle perquisizioni domiciliari, effettuate nella mattinata di ieri, dei soggetti. Gli agenti hanno dunque sequestrato materiale di abbigliamento acquistato fraudolentemente e materiale informatico.