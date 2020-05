Ubriaco tenta di strangolare e sfregiare la compagna: arrestato

I carabinieri di Maletto hanno arrestato un 37enne di origine romena per maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio. I militari sono stati avvisati dalla stessa vittima, una 47enne, anche lei di origini romene, la quale terrorizzata ha chiesto aiuto per essere difesa dall’aggressione del proprio convivente. In particolare la donna, rifugiatasi nel balcone insieme alla propria nipote, era corsa incontro ai militari che, appena giunti, dopo aver verificato che il portone d’ingresso era stato effettivamente sfondato, si sono attivati nella ricerca dell’uomo, il quale nel frattempo si era dileguto. I militari però lo hanno poco dopo rintracciato per le vie del paese. La donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Bronte dove le è stata riscontrata un’ecchimosi nella regione destra del collo. La donna ha poi raccontato le proprie vicissitudini familiari ai militari, riferendo loro della dipendenza del compagno dall’alcol nonché il patimento di aggressioni fisiche e insulti quotidiani. Durante il racconto la donna ha riferito inoltre che spesso l’uomo la minacciava con i coltelli da cucina e che quella sera, ancora una volta in preda ai fumi dell’alcol, aveva tentato di strangolarla e di sfregiarla in faccia. La poveretta in quei momenti, assistita dalla nipote che era accorsa udendo le grida, aveva abbandonato di corsa l’abitazione rientrando soltanto alcune ore dopo, quando l'uomo non era presente. Poco dopo però il compagno è rientrato tentando di sfondare la porta, salvo poi fuggire appena aver intuito l’imminente arrivo dei carabinieri. L’uomo si trova adesso agli arresti domiciliari, presso un'altra abitazione, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

