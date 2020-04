Uffici postali e Banche, i controlli anti-assembramento

A seguito degli assembramenti che si sono venuti a creare in prossimità di Uffici postali, banche e Istituti di credito, anche in coincidenza del pagamento delle pensioni, il Questore di Catania dott. Mario Della Cioppa ha disposto l’intervento degli uomini della polizia per disciplinare le file, spesso caotiche e non rispettose delle distanze di sicurezza, come previsto dai decreti governativi “antiCovid”. I controlli sono avvenuti anche con il personale del X Reparto Mobile, coadiuvato da personale delle Volanti, degli Uffici della Questura e del compartimento di polizia postale Sicilia Orientale che ha agito anche per le filiali della provincia. In città, i servizi si sono incentrati negli Istituti bancari di Corso Sicilia, di via Sant’Euplio, di viale Mario Rapisardi e piazza Eroi d’Ungheria, oltre che presso la sede centrale delle Poste Italiane di via Etnea. Controlli su strada, inoltre, sono stati effettuati nelle aree maggiormente interessate dalla presenza di persone e veicoli, come la zona di piazza Europa e del lungomare di Ognina, con la predisposizione di posti di controllo per la vigilanza sul rispetto delle norme anti-contagio e, in particolare, per disciplinare le distanze nelle file e per evitare ogni forma di assembramento.

