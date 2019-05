Ufficio passaporti, la questura comunica i nuovi orari in vista dell'estate

Si amplia l’offerta dei servizi di sportello dell’ufficio passaporti della questura di Catania: fino al prossimo 30 giugno, in via sperimentale, al consueto orario di ricevimento già in vigore, si aggiungono altre aperture al pubblico, allo scopo di far fronte al prevedibile aumento delle richieste di rilascio di documenti di viaggio, in occasione delle vacanze estive.

Pertanto, per tutto il mese di giugno, l’ufficio passaporti osserverà i seguenti orari: il lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e, solo per consegna dei titoli di viaggio già pronti, dalle 15.00 alle 17.00; il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00; il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 solo per ricezione di nuove istanze di rilascio titoli di viaggio e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00.