Ugl, Durigon nominato sottosegretario al Lavoro

“La nomina dell’onorevole Claudio Durigon, già vice segretario generale della Ugl, alla carica di sottosegretario al Lavoro, rappresenta per noi un grande motivo di orgoglio e di speranza per il rilancio occupazionale nella nostra città.” Lo dichiara il segretario generale territoriale della Ugl di Catania Giovanni Musumeci che, esprimendo le più vive congratulazioni e l’augurio di un proficuo impegno all’esponente della Lega Salvini, aggiunge: “Sui tavoli ministeriali sono innumerevoli le vertenze e, tra queste, diverse sono quelle che provengono da questo territorio e dall’intera Sicilia. La meritata chiamata nella squadra di governo per Claudio Durigon, ci fa ben sperare sia per un ritorno del primato della concertazione e del ruolo chiave dei sindacati, che per una maggiore attenzione del nuovo super ministero dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali nei confronti della nostra realtà, che tanto ha bisogno di una forte e decisa presenza dello Stato.”