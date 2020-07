Università, il premio Archimede ai migliori laureati in informatica

Gli studenti Andrea De Domenico e Francesco Anastasio sono i vincitori dell’edizione 2020 del “Premio Archimede”, il riconoscimento che dal 2005 viene conferito ogni anno rispettivamente ai laureati triennali e magistrali dei corsi di studio in Informatica che si sono particolarmente distinti per la loro carriera accademica e per il lavoro di tesi, ‘segnalati’ dalle commissioni di laurea. Il premio – una targa e una somma in denaro - sarà consegnato nel corso di una cerimonia che si terrà martedì 28 luglio alle 9 nell’aula 2 del dipartimento di matematica e Informatica, in presenza del rettore Francesco Priolo. Il dott. De Domenico si è laureato il 26 luglio dello scorso anno con una tesi dal titolo "Tassonomia completa per la complessità del problema di decisione nella teoria booleana degli insiemi" con tutor il prof. Domenico Cantone e il dott. Pietro Maugeri. Anastasio ha conseguito la laurea magistrale il 24 aprile, in modalità telematica, con una tesi dal titolo "ServiceAdvisor: Web App con architettura a microservizi" con tutor il prof. Emiliano Tramontana e dal dott. Andrea Fornaia.

