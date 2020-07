Lido dei ciclopi, Usb: "Diventi bene pubblico e si tuteli l'occupazione"

Giovedì scorso, presso l'aula consiliare del comune di Aci Castello, il sindacato Usb, con Orazio Vasta, ha partecipato, in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento balneare Lido dei Ciclopi, alla presentazione del "Business Plan sul Lido dei Ciclopi", presentazione riservata alle associazioni presenti sul territorio e ai sindacati.

"L'Usb - dichiara Vasta - sostiene il passaggio dei beni confiscati alla mafia agli enti pubblici territoriali, ai quali spetta la programmazione e la realizzazione dei piani per la loro gestione pubblica. In questo contesto, il piano, ancora da definire, non riguarda solo il Lido dei ciclopi come area aziendale, ma, in realtà, riguarda tutta un' ampia area che, oltre la congiunzione pedonale e ciclabile del lungo mare Aci Trezza - Aci Castello registrerà interventi sulla stessa ex Statale 114 e la via Provinciale".

"L'Usb - conclude Vasta - evidenziando positivamente che il "Business Plan", dopo l'affidamento al Comune, prevede, nelle modalità gestionali che saranno intraprese, la continuità dell'attività del Lido dei Ciclopi, invita il sindaco Carmelo Scandurra - in merito allo stato occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del Lido e allo sviluppo dello stesso stato occupazionale che negli ultimi anni è stato visibilmente ridotto dall'attuale CdA che gestisce il bene confiscato per conto dell'Agenzia nazionale (Anbsc) - ad intraprendere qualunque azione in merito, consultando le lavoratrici e i lavoratori. Il sindacato comunica la propria disponibilità a partecipare a tutti gli incontri che riguardino la tutela di chi lavora e i livelli occupazionali che potrebbero svilupparsi".