Via alla campagna di vaccinazione presso l'ospedale Cannizzaro

L’ospedale Cannizzaro di Catania ha messo a punto e avviato un programma di vaccinazione antinfluenzale,in ottemperanza al decreto dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza del 20 settembre scorso e delle più recenti raccomandazioni ministeriali. Oltre alle categorie classiche, si raccomanda anche ad altre figure la vaccinazione preventiva: i pazienti ricoverati in ospedale, i pazienti hiv e immunocompromessi o immunosoppressi, le donne gravide a qualsiasi trimestre, per proteggere loro stesse ed il nascituro da alcune specifiche patologie infettive. Proprio a queste categorie pone particolare attenzione il programma vaccinale dell’azienda Cannizzaro, che la direzione ha intrapreso con l’attiva collaborazione dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive, diretta dal dottor Carmelo Iacobello. Obiettivo è quello di ridurre significativamente la morbosità per l’influenza e le sue complicanze, nonché la mortalità, proteggendo il paziente fragile e l’operatore sanitario e i suoi familiari e riducendo il rischio di trasmissione intraospedaliera dei virus influenzali.