Vendevano alcol dopo mezzanotte: sanzionati tre locali

Nell’ambito dei servizi di contrasto all’abuso di alcol, compresa la guida in stato di ebrezza alcolica, nella notte appena trascorsa, agenti della squadra di polizia amministrativa della divisione Pasi della Questura di Catania hanno effettato un servizio di controllo e accertamento presso alcuni locali notturni della zona del centro storico. Tutti e tre i locali sottoposti a verifica, in via Garibaldi e in via Di Prima, sono stati sanzionati in via amministrativa per l’illecita vendita di bevande alcoliche oltre la mazzanotte, così come disposto dalle normative in tema di sicurezza stradale e di prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera”. Per due degli esercizi pubblici, inoltre, sono in corso accertamenti in merito alla regolarità della licenza posseduta.