San Giovanni Galermo come la "giungla": serve potatura per gli alberi

Il quartiere di San Giovanni Galermo deve fare i conti con decine di segnalazioni inerenti la manutenzione del verde pubblico in via Beata Giovanna Jugan, via Balatelle, via Adone, via Fogazzaro, via D’Agata, via Cassiopea, via Dell’Artigianato e via Maestri del Lavoro.

"Il fitto fogliame ha letteralmente coperto intere piazze con la pubblica illuminazione praticamente inesistente - spiega il consigliere comunale Giuseppe Catalano - visto che i lampioni sono circondati dal verde, e con la gente che non riesce più ad affacciarsi quasi dai balconi perchè i rami entrano fin dentro casa. I sangiovannessi dovranno forse armarsi di pazien. E' mia intenzione - conclude - chiedere all’amministrazione comunale l’acquisto di nuovi cestelli e il potenziamento del personale addetto al servizio di cura del verde. Bisogna porre fine ad una situazione di costante emergenza con il rischio che, nel caso degli alberi di alto fusto, i rami possano staccarsi dal tronco e finire in strada".