Vescovo di Caltagirone: fino al 31 ottobre niente processioni

Fino al 31 ottobre niente processioni. E' deciso padre Calogero Peri, vescovo di Caltagirone, in una lettera inviata ai fedeli della diocesi del Calatino in cui viene chiesta esplicitamente l'applicazione delle norme anti covid. "Questa impossibilità di fare le processioni - scrive - che sicuramente viene a sconvolgere le consolidate tradizioni e gli appuntamenti non ci impedisce, però, di esprimere, con una spiritualità più intensa e profonda, e con impegni di operosa carità verso chi maggiormente è stato danneggiato da questa pandemia, tutta la nostra fede e gioiosa devozione". Il Calatino è stato molto colpito dal Covid 19. Lo stesso Peri ha contratto il virus ed è stato ricoverato in ospedale nel periodo acuto della pandemia. "Trasformiamo questo impedimento in opportunità, perchè, come credenti e devoti, possiamo dare una chiara testimonianza di santità e del vero spirito di fede e di carità che anima le nostre processioni. Mentre aspettiamo di poterci esprimere anche con le manifestazioni pubbliche, annunciamo a tutti la forza rinnovatrice della Pasqua del Signore, cosi' come la troviamo nella vita della Vergine Maria e dei Santi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.