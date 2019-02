Via Asiago, rapina a mano armata alla Banca Popolare Sant'Angelo

Paura ieri pomeriggio alla filiare di via Asiago della Banca Popolare Sant'Angelo. Intorno alle 16 un uomo con il volto travisato da un casco integrale ha fatto irruzione con una pistola in mano, ed ha iniziato ad urlare chiedendo al personale dove fossero i soldi.

Il rapinatore sarebbe subito arrivato in cassa chiedendo dove fossero i soldi, ordinando ai dipendenti di aprire il caveau. A quel punto, mentre l'uomo dava in escandescenza, avrebbe costretto il direttore a portarlo nel caveau che, però, era chiuso. Proprio in questo fragente uno dei lavoratori sarebbe riuscito a chiamare le forze dell'ordine, premendo il tasto di allarme.

Dopo aver dato le coordinate della banca, forse spaventato dal tempo trascorso e dal probabile arrivo della polizia, il rapinatore è scappato a bordo di una moto nera parcheggiata davanti all'istituto di credito, senza però riuscire a portar via neanche un euro.