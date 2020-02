In casa di 2 donne una centrale di spaccio: un bimbo di 4 anni con buste di "erba" in mano

Due donne, tre bambini piccoli, oltre sette chili tra hashish e marijuana. E' quello che hanno trovato i carabinieri durante un controllo effettuato in via Capo Passero, tristemente nota per essere una delle centrali dello spaccio a Catania.

A finire in manette due donne: Rosaria Ventaloro, di 38 anni, e Lucrezia Catalano, di 24 anni. I militari dell'Arma sono giunte nella loro abitazione dopo aver visto un uomo in strada che, notando la gazzella, è fuggito all'interno dello stabile.

Stabile in cui vi era l'appartamento delle due donne che, alla vista dei carabinieri, si sono barricate in casa. Così i carabinieri hanno circondato l'edificio e sul retro hanno visto che una delle due donne, dal terzo piano, aveva lanciato in strada due buste di plastica nera. Buste che contenevano ognuna mezzo chilo di marijuana.

Nell'apparamento, dopo aver fatto irruzione, i carabinieri hanno trovato tre bambini di 2, 3 e 4 anni. Proprio il più grande teneva in mano una busta di droga. Da una perquisizione accurata è emerso che quella casa fosse una vera e propria centrale di rifornimento per i pusher della zona.

Sono stati infatti trovate, nascoste nell’armadio della camera da letto ed in quello della stanza dei bambini, diverse buste di plastica contenenti altra marijuana per un peso complessivo di 4,5 chili circa, 4 panetti integri di hashish e 3 tranci per un totale di 3 chili. Inoltre scoperta anche una ricetrasmittente utilizzata per le comunicazioni con gli spacciatori, nonché una grande quantità di bustine di plastica auto sigillanti ed altro materiale per il confezionamento delle dosi per la

successiva vendita al minuto.



Le due donne sono adesso nel carcere catanese di Piazza Lanza, mentre i bambini, come disposto dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania, sono stati affidati ai nonni.

